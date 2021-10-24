Pakistan'da muhalefetin enflasyon artışını protestoları sürüyor

Pakistan'da, Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan muhalefet partileri, artan enflasyon sebebiyle ülke genelindeki gösterilerini sürdürüyor.

Yerel basındaki haberler e göre, 22 Ekim'den bu yana çeşitli şehirlerde gösterilere devam eden PDM, bugün Gujranwala, Sahiwal ve Rahim Yar Han gibi şehirlerde protesto düzenledi.

Gösterilerde, artan enflasyona, işsizliğe ve kötüleşen ekonomik şartlara tepki gösterilirken, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öte yandan, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "tüm hükümetin acil olarak gönderilmesi" gerektiğini ve bu konuda bir ertelemenin "adaletsizliği büyüteceğini" savundu.

Şerif, hükümetin görevde kaldığı her dakikanın ülkeye milyarlarca dolara mal olduğunu ileri sürerek, "acımasız hükümetten" kurtulmak için tüm ulusun sokaklara çıkması ve kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

PDM, 21 Ekim'de, 2 hafta boyunca ülke genelinde enflasyon karşıtı protesto gösterisi düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Uzmanlar, 2021 başlarında yüzde 5,7 olan enflasyonun ekimde yüzde 9 civarına yükseldiğini belirtiyor.