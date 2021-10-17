Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Pakistan'da çeşitli cadde, sokak ve binalar ışıklandırıldı.

- Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

KARAÇİ - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Pakistan'da çeşitli cadde, sokak ve binalar ışıklandırıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde çeşitli cami, cadde, sokak ve binalar ışıklandırıldı. Mevlit Kandili'nin coşkuyla kutlandığı Karaçi'de rengarenk ışıklar geceyi aydınlattı. Bu özel geceyi dualarla ihya eden Müslümanlar, akşam saatlerinden itibaren camileri doldurarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ömer Çelik
Magazin Mehmet Ali Erbil Müge Anlı Derya Tuna
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 23:21:21. #1.13#