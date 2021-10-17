- Pakistan'da Mevlid Kandili için sokaklar ve binalar ışıklandırıldı

KARAÇİ - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Pakistan'da çeşitli cadde, sokak ve binalar ışıklandırıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde çeşitli cami, cadde, sokak ve binalar ışıklandırıldı. Mevlit Kandili'nin coşkuyla kutlandığı Karaçi'de rengarenk ışıklar geceyi aydınlattı. Bu özel geceyi dualarla ihya eden Müslümanlar, akşam saatlerinden itibaren camileri doldurarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.