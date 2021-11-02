Pakistan'da güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Yerel basındaki haberler e göre, Terörle Mücadele Departmanı tarafından Hangu bölgesinde düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.
Çatışmada, TTP üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Belucistan'daki bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı
Belucistan eyaletinin Karan bölgesinde ise teröristlerin motosiklete yüklediği bomba, güvenlik güçlerine ait aracın geçişi sırasında infilak etti.
Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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