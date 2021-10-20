- Pakistan'da, Fransız büyükelçinin sınır dışı edilmesi için protesto düzenledi

LAHOR - Pakistan'ın Lahor kentinde Tehreek-e-Labbaik Pakistan Partisi destekçileri, TLP liderinin tutuklanmasına karşı ve Fransız büyükelçinin ülkeden sınır dışı edilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'ın Lahor kentinde bir araya gelen Tehreek-e-Labbaik Pakistan Partisi destekçileri, TLP liderinin tutuklanmasına karşı ve Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. TLP Merkez Yürütme Kurulu tarafından protesto sırasında yapılan açıklamada, Fransız büyükelçisinin Pakistan'dan sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya varılması için Pakistan hükümetine 2 gün ültimatom verildiği, aksi takdirde ülke çapında protesto çağrısı yapılacağı kaydedildi. TLP, hükümetin Fransız büyükelçisini sınır dışı etmesini ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesini onaylamasını ve 26 yaşındaki parti lideri Saad Rizvi'nin de serbest bırakılmasını talep etti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Kasım ayında, TLP'nin o zamanki Başkanı Khadim Rizvi liderliğindeki İslamabat'ta protesto gösterileri düzenlemesinin ardından Fransız büyükelçisinin 3 ay içinde sınır dışı edilmesi meselesine karar vermek için parlamentoyu dahil etmesi adına TLP ile hükümet arasında bir anlaşmaya varılmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise, bir önceki anlaşmada ilerleme kaydedilmediği için hükümet, TLP ile bir uzatma imzalamış ve partinin tüm taleplerini 20 Nisan'dan önce Meclise getirme sözü vermişti. Son teslim tarihinden bir hafta önce Rizvi yayınladığı bir görüntülü açıklamada, hükümetin son tarihe uymaması durumunda TLP çalışanlarından uzun bir yürüyüş başlatmaya hazır olmalarını istemişti. Rizvi'nin yaptığı açıklama ise, 12 Nisan'da tutuklamasına neden olmuştu.

Polis, Rizvi'nin bir cenazeye katılmak için gittiği Lahor'daki Wahdat Yolu üzerindeki bölgeye yerel saatle 14.00 sularında baskın düzenlemişti. TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar patlak vermişti. Daha sonra Hükümet ise, ülke çapında düzenlediği şiddetli protestolar ve oturma eylemlerinin ardından TLP protestolarını yasaklamıştı.