Pakistan'da evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Pencap eyaletinde evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberler e göre, yetkililer, Pencap'ın Muzaffergarh bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını belirtti.
Yetkililer, yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri