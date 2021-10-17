Pakistan'da evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü - Haberler
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Pakistan'da evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde evde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberler e göre, yetkililer, Pencap'ın Muzaffergarh bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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