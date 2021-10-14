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Pakistan'da dang humması vakalarındaki artış sürüyor

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da dang humması vakalarındaki artış sürüyor

Pakistan'da son 24 saatte 200'ün üzerinde dang humması vakası tespit edilirken, yılın bu zamanına kadar görülen vaka sayısı 15 bin 719'a ulaştı.

Pakistan'da son 24 saatte 200'ün üzerinde dang humması vakası tespit edilirken, yılın bu zamanına kadar görülen vaka sayısı 15 bin 719'a ulaştı.

Geo News televizyonuna göre, Pakistan genelinde son 24 saatte de 200'ü aşkın dang humması vakası rapor edildi.

13 Ekim'e kadar ülke genelinde 15 bin 719 dang humması vakası görülürken, hastalık sebebiyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde en çok dang humması vakasının görüldüğü Pencap eyaletinde şimdiye kadar 5 bin 382 vaka tespit edildi ve 12 kişi hayatını kaybetti. Pencap'taki vakaların yüzde 74'ü Lahor'da görüldü.

Yılbaşından bu zamana kadar Hayber Pahtunhva'da 3 bin 300, Sindh'de 2 bin 530, Belucistan'da 1841, İslamabad'da 1761 ve Azad Cammu Keşmir'de 905 dang humması vakası görüldü.

Yetkililer, vatandaşlara yerleşim yerlerinde virüs taşıyan sivrisineklerin çoğalmaması için su birikintilerine izin vermemeleri çağrısı yaptı.

Son günlerde Pencap, Sindh ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde bazı hastaneler, yatak kapasitelerinin dolması sebebiyle dang humması hastası almayı reddetmişti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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