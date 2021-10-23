Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.
Terörle Mücadele Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Kuzey Veziristan'da dün, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüştü.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri