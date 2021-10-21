Pakistan'da 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pakistan'da 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Pakistan'da terör örgütü DEAŞ mensubu Afganistan uyruklu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da terör örgütü Deaş mensubu Afganistan uyruklu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hayber Pahtunhva Terörle Mücadele Birimi yetkilisi Cavid Han, güvenlik güçlerinin, Afganistan sınırına yakın Peşaver'de gizlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Han, operasyonda Afganistan uyruklu 3 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin ise kaçtığını söyledi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde dün teröristlerin düzenlediği saldırılarda 2 polis ile 4 asker yaşamını yitirmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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