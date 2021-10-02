Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Taliban yönetimini er ya da geç tanıyacağını söyledi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Taliban yönetimini er ya da geç tanıyacağını söyledi Açıklaması

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Taliban yönetimini er ya da geç tanıyacağını söyledi Açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını söyledi.

Başbakan Han, TRT World'e verdiği mülakatta, Pakistan'ın tek taraflı olarak Taliban'ı tanımasının herhangi bir etki yaratmayacağını, öncelikle ABD, Avrupa, Çin ve Rusya'nın tanıması gerektiğini belirtti.

Han, ABD'nin de er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını aktardı.

Neredeyse tamamen dış yardıma bağımlı Afgan hükümetine yardım sağlaması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Han, "Uluslararası toplum Afgan halkına yardım etmezse ülkede insani bir kriz ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Han, Taliban'ın ülkeyi devralmasından sonra ABD'nin kafasının karıştığını söyleyerek, dikkatleri başka tarafa çekmek için şimdi de günah keçisi aradıklarını kaydetti.

"Askeri güç kullanımı çözüm değil"

Han, çatışmalarda askeri güç kullanımının çözüm olmadığına inandığını belirterek Irak savaşına dahi karşı olduğunu söyledi.

11 Eylül saldırılarına atıfta bulunan Han, bu saldırılara hiçbir Pakistanlının karışmamasına rağmen ülkenin ABD liderliğindeki savaşta devasa hasara uğradığını aktardı.

Han, yaklaşık 80 bin Pakistanlının hayatını kaybettiğini, sınır bölgelerinin harap olduğunu ve kırılgan ülke ekonomisinin daha da tahrip edildiğini aktararak, ABD'nin Pakistan'ı da günah keçisi yaptığını söyledi.

Kapsayıcı hükümet vurgusu

Silahlarla donatılmış ve iyi eğitimli 300 bin kişilik Afgan ordusunun Taliban'a direnemediğini ve eski cumhurbaşkanının hükümet görevlileriyle birlikte ülkeyi terk ettiğini hatırlatan Han, ABD'nin Afganistan konusunda Pakistan'ı sorumlu tutamayacağını gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca, Başbakan Han, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi konusunda ülkesinin yardım ettiği iddialarını da şiddetle reddetti.

Afgan halkının her zaman yabancı güçlere direndiğini ve çok bağımsız fikirli insanlar olduğunu aktaran Han, "ABD'nin denediği gibi onları dışarıdan kontrol edemezsiniz." dedi.

Han, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin gerekliliğini vurgulayarak, "Kapsayıcı bir hükümet, kırk yıllık savaştan sonra istikrarlı bir Afganistan anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

 Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

 Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı

Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Faik Öztrak Donald Trump Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Bülent Ersoy Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Taliban yönetimini er ya da geç tanıyacağını söyledi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 20:22:05. #1.17#