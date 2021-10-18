Pakistan Abbottabad Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir İrfan Khan, Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Üniversitemiz, Pakistan Abbottabad Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi arasında iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Talaş ve Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt da yer aldı. Prof. Dr. Musa Yıldız ve Prof. Dr. Tahir İrfan Khan birbirlerine karşılıklı olarak hediye takdim etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Prof. Dr. Tahir İrfan Khan, Prof. Dr. Şükrü Talaş ve Prof. Dr. Adem Kurt'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri