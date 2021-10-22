Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarını açılışın gerçekleştirmesi Pakdemirli'nin fuarı gezmesi Pakdemirli'ye hediye takdimi Pakdemirli'nin buzağılara süt içirmesi Pakdemirli'nin bazı yarışmalarda dereceye giren çiftçilere ödül vermesi ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

ÇORUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarını açılışın gerçekleştirmesi

Pakdemirli'nin fuarı gezmesi

Pakdemirli'ye hediye takdimi

Pakdemirli'nin buzağılara süt içirmesi

Pakdemirli'nin bazı yarışmalarda dereceye giren çiftçilere ödül vermesi ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışının ardından firmaların stantlarını ziyaret etti.

Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı

Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı

Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı

Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title