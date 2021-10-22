Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarını açılışın gerçekleştirmesi Pakdemirli'nin fuarı gezmesi Pakdemirli'ye hediye takdimi Pakdemirli'nin buzağılara süt içirmesi Pakdemirli'nin bazı yarışmalarda dereceye giren çiftçilere ödül vermesi ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...
ÇORUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarını açılışın gerçekleştirmesi
Pakdemirli'nin fuarı gezmesi
Pakdemirli'ye hediye takdimi
Pakdemirli'nin buzağılara süt içirmesi
Pakdemirli'nin bazı yarışmalarda dereceye giren çiftçilere ödül vermesi ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışının ardından firmaların stantlarını ziyaret etti.