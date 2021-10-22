Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışını yaptı

ÇORUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarını açılışın gerçekleştirmesi

Pakdemirli'nin fuarı gezmesi

Pakdemirli'ye hediye takdimi

Pakdemirli'nin buzağılara süt içirmesi

Pakdemirli'nin bazı yarışmalarda dereceye giren çiftçilere ödül vermesi ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışının ardından firmaların stantlarını ziyaret etti.