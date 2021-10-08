KARAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli:

"Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla 18.3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık"

KARAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'da "CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi" açılışında konuştu.