Pakdemirli: "Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli: "Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla 18.
KARAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli:
"Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla 18.3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık"
KARAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'da "CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi" açılışında konuştu.