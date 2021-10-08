Pakdemirli: 'Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada' - Haberler
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Pakdemirli: "Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada"

AA - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli: "Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla 18.

KARAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli:

"Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla 18.3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık"

KARAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'da "CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi" açılışında konuştu.

Pakdemirli: Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada

Pakdemirli: Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada

Pakdemirli: Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada

Pakdemirli:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'Bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da 1, büyükbaş hayvan sayısında da dünyada 2. sırada' - Haberler
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