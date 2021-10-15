Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli traktörle üreticinin en önemli sorunlarından biri olan yakıt maliyetlerinde yüzde 80-90 tasarruf sağlanacağını, ülkenin yeşil hedeflerine uygun bir üretimin yapılacağını belirtti.

Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, babası Ekrem Pakdemirli'nin kurucu rektörü olduğu bu üniversiteye her geldiğinde duygulandığını aktardı.

Tarımın bilgi olmadan yürütülemeyeceğini, bu amaçla 60'ın üzerinde enstitüyle ciddi şekilde çalışma yaptıklarını belirten Pakdemirli, tarım arazilerindeki azalışa rağmen verimliliklerde hızlı bir artış yaşandığına işaret etti.

Enstitüler ve üniversitelerle birlikte 2 binin üzerinde Ar-Ge projesiyle ilgili çalıştıklarını, bilgi ve teknolojiyle alakalı en önemli ve iddialı projelerden birinin yerli ve milli elektrikli traktör olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle üretimi biraz gecikti ama inşallah ocak ayından itibaren seri üretime geçmiş olacağız. Bugün itibariyle çiftçiye sorsanız 'en büyük sıkıntın ne' diye, girdilerden bahsedecektir. Bu girdilerden bir tanesi de mazottur. Burada elektrikli traktörle öyle bir verim yakalanıyor ki yüzde 80-90 yakıtta tasarrufa sağlayan, temiz olan ve gelecekte bizim yeşil hedeflerimize uygun bir üretimi yakalama şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

Diğer bir projenin de yerli ve milli kulak küpesi olduğunu söyleyen Pakdemirli, projeyle büyükbaş hayvan varlığının yüzde 5 oranında artmasını, ilk aşamada en az yüzde 20 verimlilik sağlanmasını umduklarını bildirdi.

Uzman Eller Projesi'ne de değinen Pakdemirli, meslek mensubu ziraat ve veteriner fakültesi mezunlarına 100 bin liraya varan bir hibe sağladıklarını vurgulayarak, "Hakikaten iyi bir netice aldık ve çok da başvuru var. Gençlerimizi de bir şekilde doğru projelere yönlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, konuşmasında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini anımsatarak, "Bu salgınla beraber birçok yeni şey öğrendik. Alışkanlıklarımızı değiştirdik. Rutin yaşamımızı sınırladık. Planlarımızı erteledik, çalışma ve sosyal hayatımızda düzenlemeler yaptık. Eğitim, öğretim faaliyetlerimizi dijital dünyaya taşıdık. Devletimizin aldığı tedbirler ve aşılama faaliyetleri sayesinde de küresel felaketle topyekün mücadeleye giriştik. Yaşadığımız acı kayıplara rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik." dedi.