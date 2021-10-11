ÖzÜ Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası 2021-2022
ÖzÜ Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası 2021-2022Değerli ÖzÜ Ailesi,2021 - 2022 ÖzÜ Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası için başvurular 11 Ekim Pazartesi başlayıp, 17 Ekim Pazar günü sonlanacaktır.
ÖzÜ Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası 2021-2022
Değerli ÖzÜ Ailesi,
2021 - 2022 ÖzÜ Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası için başvurular 11 Ekim Pazartesi başlayıp, 17 Ekim Pazar günü sonlanacaktır. Başvuruda bulunacak takımların, 17 Ekim Pazar günü saat 17: 00' ye kadar başvurularını aşağıdaki linkten yapmaları gerekmektedir.
Sorularınız için, seckin. alay@ozyegin. edu. tr ve dogucan. bilgeturk@ozyegin. edu. tr ulaşabilirsiniz.
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