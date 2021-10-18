Öztrak: 'Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir' - Haberler
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Öztrak: "Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir"

AA - Haberler | Güncel

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (5)

Öztrak: Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir

Öztrak: Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir

Öztrak: Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir

Öztrak: Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir

Öztrak:
AA - Son Dakika Haberleri
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