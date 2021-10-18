Öztrak: "Sayın İmamoğlu, genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir"
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (5)