Özlem Aras Gürel, "Kadın Din Görevlilerini" Vali Konağında Misafir Etti.

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle İl Müftü Yardımcısı Merve Yumlu, Vaizeler ve Kuran Kursu eğitmenlerini Vali Konağında misafir etti.

Vaizeler ve Kuran Kursu eğitmenleri ile sıcak ve samimi sohbetler kuran Özlem Aras Gürel, "Birbirimizi dinlemek ve anlamak, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşarak birlik olabilmemizi amaçlıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimleriyle çeşitli zaman ve vesileler ile bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle bugün sizlerle bir arada olmak istedik, davetimi kırmayarak geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Din görevlilerimiz aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızın aydınlatılması, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstleniyorlar. Vatandaşlarımızı her anlamda bilgilendiren ve toplumda örnek olmak gibi önemli sorumluluklar üstlenen din görevlilerimizin "Camiler ve Din Görevlileri Haftasını" kutluyorum. "diye konuştu.

Din görevlileri davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Özlem Aras Gürel'e teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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