Özlem Aras Gürel, "19 Ekim Muhtarlar Günü" Dolayısıyla İlimizdeki Kadın Muhtarları Ağırladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle ilimizdeki seçilmiş 6 Kadın Muhtarlarımızı Vali Konağında misafir etti.

Safranbolu Esentepe Mahallesi Muhtarı Özlem Gürsel, Yenice Yirmibeşler Mahallesi Muhtarı Birsen Yirmibeş, Yenice İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Elvan Karakaş, Yenice Merkez Mahallesi Muhtarı Sevim Çanakçı, Eskipazar Karahasanlar Köyü Muhtarı Solmaz Karakaya ve Ovacık Dökecek Köyü Muhtarı Zeynep Gökçek'i Valilik Konağında misafir eden Özlem Aras Gürel kadın muhtarlarımıza günün anısına çiçek ve hediye takdim ederek "19 Ekim Muhtarlar Günlerini" tebrik etti.

Kadın muhtar sayısının artmasını temenni eden Özlem Aras Gürel, "Ülkemizde 50 Bin mahalle ve köy muhtarımız var, bunlardan sadece bin 86 tanesi kadın muhtar ve ilimiz genelinde de 6 kadın muhtarımız var. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri sevindirmektedir. Kadın Muhtarlarımız başta olmak üzere tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. "diye konuştu.

Nazik daveti, sıcakkanlığı, alçak gönüllüğü ve misafirperverliği için Özlem Aras Gürel'e teşekkür eden Kadın Muhtarlarımız günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdiler.

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