Özkan KERİMOĞLU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır
Özkan KERİMOĞLU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırÖzkan KERİMOĞLU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Özkan KERİMOĞLU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırÖzkan KERİMOĞLU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR
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