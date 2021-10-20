Özhilal Kick Boks Kulübü Başkanı Pıtırlı'dan, ÇGC Başkanı Esendemir'e ziyaret

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Özhilal Kick Boks Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü İbrahim Pıtırlı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir'i ziyaret etti.

Pıtırlı, ziyarette yaptıkları çalışmalarla ilgili Esendemir'e bilgi verdi.

Kick Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıklayan Pıtırlı, kick boks kulüplerinin sorunlarına duyarsız kalmayacaklarını belirtti.

Türk sporunun önemli dinamiklerinden olan kick boksu hak ettiği yere taşımak için çalışacağını dile getiren Pıtırlı, kulüplerin, antrenörlerin, sporcuların sorunlarını çok iyi bildiğini kaydetti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esendemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Pıtırlı'ya başarı dileğinde bulundu.