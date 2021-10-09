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ÖZEL TÜRKİYE SPORTİF SALSA GELİŞİM KAMPI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖZEL TÜRKİYE SPORTİF SALSA GELİŞİM KAMPI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin birçok ilinden gelen ve her yaştan sporcunun katılım gösterdiği Özel Türkiye Sportif Salsa Gelişim Kampı Beylikdüzü SDR Dance Academy'de başarıyla gerçekleşti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Türkiye'nin birçok ilinden gelen ve her yaştan sporcunun katılım gösterdiği Özel Türkiye Sportif Salsa Gelişim Kampı Beylikdüzü SDR Dance Academy'de başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin en seçkin dans antrenörleri ve yurt dışından gelen konuk eğitmenler Antonio & Jasmina Berardi eşliğinde gerçekleşen kampta Salsa branşına dair birçok konuda teknik, teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Üç gün boyunca sabah 10. 00 ila akşam 20. 30 saatleri arasında bir araya gelen sporcular; kamp sonunda, aldıkları eğitimlerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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