Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat sezonunda 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatro projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat sezonunda 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatro projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvuru yaptı. Eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alındı. Değerlendirme komisyonu, yine bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 13 milyon 500 bin lira ödeneğin, 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatroya dağıtılmasına karar verdi. Değerlendirme komisyonunun bu kararı ile başvuruların yüzde 90'ından fazlasına olumlu yanıt verilerek, bu zamana kadar bir sanat sezonunda en yüksek sayıda projeye destek sağlandı.Değerlendirme komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilerek profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkanları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlandı. Bu uygulama ile son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesi ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanıyor. 2021-2022 sanat sezonu için destek sağlanan projelere ilişkin bilgilere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabiliyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Seyit Torun Donald Trump Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Sergen Yalçın Hikmet Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:19:03. #1.17#