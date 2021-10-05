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Özel İnsanlar Hayvan Kasabasını Gezdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Özel İnsanlar Hayvan Kasabasını Gezdi

05-10-2021 13: 24: 22 2Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli öğrenciler için Hayvan Kasabası düzenlendi.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 05-10-2021 13: 24: 22 2

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli öğrenciler için Hayvan Kasabası düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde, zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan merkezden faydalanan engellilerin özgüven ve davranış problemlerinin çözümüne yardımcı olmak ve sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Hayvan Kasabası gezisi düzenlendi.

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla düzenlenen geziye merkez yöneticileri ve kurs öğretmenleri ile birlikte katılan özel insanlar, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, bakım, besleme, aşılama ve rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığı merkezde sokak hayvanları ile bir süre vakit geçirdi.

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