Özel Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreni

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu'nun katkıları ile Onikişubat Belediyemiz tarafından yapılan Özel Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Siyasi Parti Temsilcileri, Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu, İş insanı Fuat Tosyalı ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı, okulun tanıtım video gösterimi ile devam etti. Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yaptıkları konuşmasında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel çocuklarımıza ve ilimize hayırlı olması dileklerinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Aysel Çalık Ortaokulu öğrencileri ve Down Sendromu çocuklarımızın mehteran gösterisi ile devam eden programda Vali Coşkun, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyon olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımına kupa vererek sporcuları tebrik etti. Programda, mektup yarışmasında dereceye giren Leyla Karazi'ye ödülü, merkezin yapımında emeği geçen hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu tarafından verildi. Zeybek gösterisinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Coşkun, Milletvekillerimiz ve beraberlerindeki heyet okulu gezerek bilgiler aldı. Program, okul kütüğüne isimlik çakılması, çocukların semazen gösterisi ve Vali Coşkun ile beraberindekilerin okul bahçesine fidan dikimi ile sona erdi.

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