Özel güvenlik görevlilerinden down sendromlu Taner'e doğum günü sürprizi - Haberler
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Özel güvenlik görevlilerinden down sendromlu Taner'e doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel
Özel güvenlik görevlilerinden down sendromlu Taner'e doğum günü sürprizi

VAN'ın Erciş ilçesi Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, down sendromlu Taner Uğurlu'ya (15), sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

VAN'ın Erciş ilçesi Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, down sendromlu Taner Uğurlu'ya (15), sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Salihiye Mahallesi'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Taner Uğurlu için özel güvenlik personeli etkinlik düzenledi. Uğurlu'ya sürpriz doğum günü yapan personel, pasta kesip hediye verdi. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik amiri İdris Çiftçi, "Down sendromuna dikkat çekmek istedik. Her zaman hatırlamak için de Taner'in doğum gününü kutladık. İlk kez doğum günü kutladığını söyleyince çok duygulandık. Kendisine çeşitli hediyeler alıp, bir de pasta yaptırdık. Güvenlikçi arkadaşlarımla mum yakıp, hediyelerini takdim ederek, doğum gününü kutladık. Bundan sonra da sık sık bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıp, bütün engelli kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz" dedi. Uğurlu ise doğum gününü kutlayan güvenlik personeline teşekkür edip hediyeleri çok beğendiğini söyledi.


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