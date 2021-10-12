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Esenler'de yangında can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk, toplam 4 kişi ise vatandaşların açtığı çarşafa atladı. Olayda 2 kişi yere düşerek yaralandı.

Olay 15.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları duman kapladı. Bunun üzerine üst katta bulunan bir aile büyük panik yaşadı. Cama çıkan kişiler, sokakta bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istedi.

İlk önce çocuklar atlamaya başladı. İlk atlayan çocuk vatandaşların zayıf tuttuğu kısımdan yere çakıldı. Daha sonra diğer çocuklar ve anne teker teker aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Bu esnada yan tarafta bulunan market ve sokakta bulunan başka bir esnaf yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı

Esenler'de yangında can pazarı
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