ÖZEL EĞİTİM VE İŞ UYGULAMA MERKEZİ AÇILIYOR

Merkez Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi ( Engelsiz Yaşam Merkezi)'nde ön kayıtlar alınmaya başlandı.

Engelli vatandaşların hayatın her alanında yanlarında olmaya çalışan Çekmeköy Belediyesi Merkez Mahallesi'nde yeni bir okul inşa etti. A'dan Z'ye engelli bireyler için donatılmış okulun içerisinde; 12 adet derslik, 8 adet atölye, 1 adet engelli yüzme havuzu, 1 adet uygulama evi, 1 adet beden eğitimi salonu, 1 adet iç bahçe, 1 adet sıcak yemek mutfağı, 1 adet yemekhane, 4 adet bireysel eğitim salonu, Resim ve müzik atölyeleri yer alıyor.

Söz verdiğimiz bir projemizi daha hizmete gerçirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz" Engelli vatandaşlarımız için birçok hizmet sunuyoruz. Engellilerimizle yakından ilgilendiğimiz bir merkezimiz var. Eğitimleri, ulaşımları konusunda ailelerle yakın iletişim içindeyiz. Yıl içinde engelli vatandaşlara yönelik danışma ve rehberlik hizmetleri, periyodik olarak engelli katılımına açık aktivite destekleri, engellilerin erişebileceği şekillerde sinema, tiyatro, spor, piknik, konser, kermes vb. organizasyonlar, engelsiz taksi ile vatandaşların diğer kamu kurum ile kuruluşlarındaki iş ve işlemlerini yapabilmeleri için taşıma servisi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yardım esasları değerlendirme kurulu kararı ile çıkan medikal yardımlar yapılması, iş istihdamı konusunda birime kayıtlı engellilerin talepleri doğrultusunda gerekli yerlere yönlendirme ve takip, evde temizlik yapabilecek kimseleri bulunmayan vatandaşlara evde temizlik, kişisel bakımı ve sıcak yemek hizmeti gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdi de söz verdiğimiz Engelliler okulumuzu tamamladık ve kayıt için talepler alınmaya başlandı ilçemize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Okula kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0216 600 0 600 numaralı telefondan bilgi alabileceği gibi, Seri nokta birimlerinden ön kayıtlarını oluşturabilecekler.

Verilecek eğitimlere ait bilgiler aşağıdaki görselde yer almaktadır.

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