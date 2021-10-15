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Özel Eğitim Çocuk dergisinin "Sonbahar 2021" sayısı yayımlandı

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Özel Eğitim Çocuk dergisinin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Eğitim Çocuk dergisinin "Sonbahar 2021" sayısı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Eğitim Çocuk dergisinin "Sonbahar 2021" sayısı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Su Dosyası"nın yer aldığı sonbahar sayısına "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabildiği belirtildi.

Söyleşi, masal, öykü, şiir, etkinlik ve bulmacaların yer aldığı dergi, seslendirme, sesli betimleme ve Türk işaret dili desteğiyle sunuluyor.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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