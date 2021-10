Özel Çocuklarımız Önemli Başarılar Elde Ediyor

Down Sendromlular Futsal Milli Takım Koordinatörü Hüseyin Dağdelen ve 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunlarında (Trigames 2021) Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler. Futsal Milli Takım Koordinatörü Hüseyin Dağdelen, Vali Seddar Yavuz'a çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, sporcuları tanıttı ve kabullerinden dolayı teşekkür etti. Sporcular ile yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; "Sizleri başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Harika bir başarı kazandınız, bizi gururlandırdınız. Son dönemlerde özel çocuklarımız Ülkemizi ve İlimizi gururlandıracak önemli dereceler elde ediyorlar. Hükümetimizin bu alana ve gençlerimize yaptığı yatırım, imkan ve fırsatları çok iyi değerlendiriyorsunuz. Bildiğiniz gibi Ampute Milli Takımımız da üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu oldu ve ülkemize bu gururu yaşattılar. Sizler bizim her zaman gönüllerimizin şampiyonusunuz ama birde böyle sportif başarılar eklenince çok daha mutlu oluyoruz. " diyen Vali Yavuz, sporcuları tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

