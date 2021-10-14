Özel bireyler hayvanları tanıdı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, hayvanat bahçesini gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayattan kopmamaları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler için sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra geziler de düzenleniyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden bireyler, keyifli ve hayvanları yakından tanıdıkları bir gün geçirdi. Sosyal Yaşam Merkezi yetkilileri de özel bireyler için düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Pandemi tedbirleri eşliğinde sınırlı sayıda özel bireyin katılımıyla faaliyetlerine devam eden Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi hakkında ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR