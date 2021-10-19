Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında ölen Bayraktar için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve sevenleri katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz vererek cenaze aracına taşıdı. Bayraktar, doğduğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri