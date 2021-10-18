Özdemir Bayraktar için BAYKAR fabrikasında tören ve taziye ziyaretleri (1)

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özdemir Bayraktar için Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasında tören düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.