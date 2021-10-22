ÖZCAN DENİZ İLE FEYZA AKTAN'IN KAVGA GÖRÜNTÜLERİ

İSTANBUL (DHA) - ŞARKICI Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında tanıklar dinlendi.

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özcan Deniz, Feyza Aktan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı nedeniyle izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ve Deniz'in bir çalışanı ile Feyza Aktan'ın annesi tanık olarak dinlendi. Yaklaşık iki saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz mahkemenin sonuçlanmadığını belirterek duruşmanın ertelendiğini söyledi. Feyza Aktan'ın avukatı ise bir sonraki duruşmada karar çıkmasını beklediklerini belirtti.

Bu arada Aktan ile Deniz arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.