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Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov oldu

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov oldu

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ve Başmüftülüğüne Nuriddin Haliknazarov seçildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ve Başmüftülüğüne Nuriddin Haliknazarov seçildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Osmanhan Alimov'un yerine Ulemalar Kurulu kararıyla Taşkent Müftüsü Nuriddin Haliknazarov, Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü görevine seçildi.

Osmanhan Alimov, 15 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki hastanede Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü sırada 72 yaşında vefat etmişti.

Buhara'daki Mir Arab Medresesi, Taşkent İslam Enstitüsü ve Fergana Devlet Üniversitesinden mezun, 1968 doğumlu Haliknazarov, 2019'dan bu yana Taşkent Müftüsü görevini yürütüyordu.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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