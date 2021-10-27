Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 9 ayda 28,2 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak- Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 28 milyar 216 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 9 ayında ülkenin ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 azalarak 10 milyar 329,2 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 18,7 artarak 17 milyar 886,8 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 7 milyar 557,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 30,3, altın yüzde 13,4, hizmetler sektörü yüzde 17,8, gıda ve hayvancılık yüzde 8,9, kimyasal ürünleri yüzde 7,2, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 33,5, sanayi ürünleri yüzde 18,3 ve kimya ürünleri yüzde 14,2 pay aldı.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 5 milyar 385 milyon dolarla Çin, 5 milyar 116,5 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 803,4 milyon dolarla Kazakistan, 2 milyar 432,1 milyon dolarla Türkiye ve 1 milyar 373,7 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak-Eylül 2020'de 27 milyar 535,6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Özbekistan-Türkiye ticari ilişkileri

Türkiye, bu yılın 9 ayında yüzde 8,6'lık pay ile Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

Ocak-Eylül 2020'de 1,4 milyar dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 432,1 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolar arttı.

Türkiye, Rusya'nın ardından Ocak-Eylül 2021'de Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak 1 milyar 251,6 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 66,2 artışla 1 milyar 180,3 milyon dolar oldu.

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