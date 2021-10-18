Özbekistan ekonomisi yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüdü - Haberler
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Özbekistan ekonomisi yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüdü

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan ekonomisi yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüdü

Özbekistan ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüme kaydetti.

Özbekistan ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılının ocak-eylül dönemi büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin GSYH'si söz konusu dönemde yüzde 6,9 arttı.

Yılın 9 ayında hizmetler sektörü yüzde 19,5, taşımacılık sektörü yüzde 12,3, perakende ticaret yüzde 9,8, sanayi sektörü yüzde 9, yolcu taşımacılığı yüzde 7,4, inşaat sektörü yüzde 4,5, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4,2 ve dış ticaret hacmi yüzde 2,5 büyüdü.

Özbekistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, 2020'de salgın nedeniyle yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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