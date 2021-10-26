Özbekistan'dan 9 ayda 624,9 milyon dolarlık meyve-sebze ihracatı

Özbekistan, bu yılın ocak-eylül döneminde 624,9 milyon dolarlık meyve-sebze ürünleri ihraç etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkenin meyve-sebze ürünleri ihracatı yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,7 azalarak 624,9 milyon dolar oldu. Özbekistan, bu dönemde 1,1 milyon ton meyve-sebze ihraç etti.

Özbekistan'ın en çok meyve-sebze ihraç ettiği ülkeler arasında yüzde 33,1 pay ile Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, yüzde 22,7 payla Kazakistan, yüzde 14,9 payla Kırgızistan, yüzde 6,3 payla Pakistan, yüzde 5,4 payla Çin, yüzde 2,8 payla Afganistan ve yüzde 2,4 payla Türkiye takip etti.

Yılın 9 ayında Özbekistan, 105,2 milyon dolarlık üzüm, 52,1 milyon dolarlık domates, 21,7 milyon dolarlık kavun, 15,8 milyon dolarlık yer fıstığı, 11,9 milyon dolarlık biber, 8,1 milyon dolarlık salatalık, 7,1 milyon dolarlık havuç ve 3,4 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etti.

Söz konusu dönemde meyve-sebze ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 6,1'ini oluşturdu.

Özbekistan'ın meyve-sebze ürünleri ihracatı 2020'de yüzde 16,5 azalışla 1 milyar 8 milyon dolar olmuştu.

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