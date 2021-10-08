Özbekistan'da etnosporu geliştirme perspektifleri konferansı düzenlendi

" Özbekistan'da etnosporu geliştirme perspektifleri" uluslararası konferansı başkent Taşkent'te gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı konferansta konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov, son yıllarda hükümetin ülkede etnospor oyunlarının geliştirilmesine çok önem verdiğini kaydederek, ülkede Etnospor Federasyonunun kurulmasının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Geleneksel sporların geçmişinin çok eskilere dayandığını dile getiren Abduhakimov, at üstünde güreş yapma, kopkarı, kuşaklı güreş, taş kaldırma, cambazlık gibi halk oyunlarının bunların bazıları olduğunu ifade etti.

Halk oyunlarının yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla "Özbekistan Etnospor Oyunları Ansiklopedisi" oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Abduhakimov, ayrıca gelecek sene ülkede "Etnospor Oyunları" etkinliği ve Buhara'da Halk Oyunları Festivali düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

-"Özbekistan'ın Türkiye'de gönüllü tanıtıcılığını yapmaya çalışıyorum"

Erdoğan da son üç yılda beşinci kez ziyaret ettiği Özbekistan'da çok kısa zamanda geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili çok ciddi bir atılımın olduğunu belirtti.

Türk kültür tarihinde çok önemli bir yeri olan Özbekistan'a her ziyaretinde ülkenin tarihi ve kültürel güzellikleriyle buluşmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'ye her döndüğümde de Özbekistan'a muhakkak insanların gelmesi ve ziyaret etmesi gerektiği yönünde bütün çevreme teşviklerim oluyor. Dolayısıyla Özbekistan'ın Türkiye'de gönüllü tanıtıcılığını yapmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki bu, iki ülke arasındaki yakınlığın da bir yansımasıdır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sayın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki yakın dostluğun da bir yansıması olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun ana hedefinin dünyada geleneksel sporların geliştirilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, geleneksel sporların unutulmaması ve geliştirilmesi için çeşitli festival, forum, akademik araştırmalar, üye ve paydaş kuruluşlarla etnospor alanında ortak projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Erdoğan, konfederasyonun 15 ülkeden 20 kurumsal üyeye sahip olduğunu ve 60'ın üzerinde ülke ile iş birliği ve irtibat içerisinde olduklarını belirtti.

Etnospor alanındaki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve aynı bölgedeki geleneksel spor kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek için 13 bölgesel etnospor komitesinin kurulmasını amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede 2020 yılında Orta Asya Etnospor Komitesi'ni ilk komite olarak, ardından Doğu Avrupa ve Batı Afrika bölge komitelerini ikinci ve üçüncü komiteler olarak kurduklarını anlattı.

2018 yılında Hive'de Etnospor Festivali'nin yapılmasının planlandığını ancak salgın nedeniyle bu etkinliğin yapılamadığını belirten Erdoğan, Özbek tarafının bu festivali düzenleme konusundaki kararlığının sevindirici olduğunu ve bu festivalin yapılması konusunda gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Bilal Erdoğan, "Kadim Türk kültürünün önemli bir merkezi olan Özbekistan'da Etnospor Federasyonunun kurulması bizleri çok memnun etmiştir. Kendi kültürümüze haiz geleneksel sporlarımızın sürdürülebilirliği açısından kurumsal yapılanmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak benzer kültür ve değerlere sahip coğrafyamız arasında geleneksel sporlar aracılığıyla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya ayrıca önem atfediyoruz." dedi.

Geleneksel spor ve oyunların yaygınlaştırılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına verdiği destekten dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür eden Erdoğan, "Özbekistan'da altyapının hazır ve güçlü olduğunu görüyorum. İş birliği ve beraber çalışma ile çok kısa zamanda geleneksel spor ve oyunlarını Özbekistan'da güçlendireceğimize ve Özbekistan'ın da dünyada tanınmasına bunun çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca Beşinci Etnospor Forumu'nun 2022 yılında Azerbaycan'da yapılacağını kaydederek, Özbek yetkilileri bu etkinliğe davet etti.

Konferansın sonunda Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı arasında halk oyunları ve geleneksel sporların geliştirilmesine dair iş birliği anlaşması ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Özbekistan Etnospor Birliği arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Konferansın ardından Erdoğan ve Abduhakimov, toplantı salonunda sergilenen geleneksel Özbek etnospor ve halk oyunlarını izledi.