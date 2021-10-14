Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken oy kullanma süreci başladı - Haberler
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Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken oy kullanma süreci başladı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken oy kullanma süreci başladı

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için erken oy kullanma süreci başladı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için erken oy kullanma süreci başladı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken oy kullanma sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, seçim gününde ülkede bulunmayacak seçmenlerin oylarını erken kullanabilmeleri için seçim günü yurt dışında olacağını gösteren seyahat belgesi veya uçak bileti gibi belgeleri ibraz etmeleri ve erken oy kullanmak için seçim sandığı yetkililerine dilekçe yazmaları gerektiği kaydedildi.

Yurt dışındaki Özbek vatandaşlarının büyükelçiliklerde kurulan sandıklarda da oylarını erken kullanabilecekleri aktarılan açıklamada, erken oy kullanma sürecinin 20 Ekim'de sona ereceği kaydedildi.

21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke genelinde 10 bin 760 seçim sandığının kurulduğu Özbekistan'da, toplam 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden de Bahrom Abduhalimov yarışacak.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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