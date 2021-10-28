Özbekistan'da bulunma süresi dolan Afgan vatandaşları sınır dışı edilmeyecek - Haberler
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Özbekistan'da bulunma süresi dolan Afgan vatandaşları sınır dışı edilmeyecek

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'da bulunma süresi dolan Afgan vatandaşları sınır dışı edilmeyecek

Özbekistan'da bulunma süresi sona eren Afganistan vatandaşlarının sınır dışı edilmeyeceği bildirildi.

Özbekistan'da bulunma süresi sona eren Afganistan vatandaşlarının sınır dışı edilmeyeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbekistan'da bulunma süresi dolan ve ülkesine gönderilmeyeceği belirtilen Afgan vatandaşlarının, ülkede bulunma sürelerinin kurallara uygun olarak uzatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Özbekistan-Afganistan sınırının halihazırda iki ülke vatandaşlarının geçişleri için kapalı olduğu aktarıldı.

Ülkede 13 bin 658 Afgan vatandaşının bulunduğu kaydedilena açıklamada, bunların büyük bir kısmının ülkede geçici olarak bulunduğu belirtildi.

Daha önce, Orta Asya'da İnsan Hakları Derneği, Uluslararası İnsan Hakları İşbirliği ve Norveç Helsinki Komitesi, 70'ten fazla Afgan vatandaşının Özbekistan'da bulunma süresinin dolması nedeniyle sınır dışı edilebileceğini ve bu Afgan vatandaşlarının ülkede bulunma sürelerinin uzatılmamasından endişe duyduklarını dile getirmişti.

Taliban'ın ağustosta Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından çok sayıda Afgan vatandaşı Özbekistan'a geçerken, bunların bazıları da güvenlik garantisi altında ülkelerine gönderilmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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