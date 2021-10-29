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Özbekistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev, Taşkent Büyükşehir Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev ve diğer Özbek yetkililerle çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bekar, resepsiyona katılarak mutluluklarını paylaşmalarından dolayı Başbakan Aripov ve diğer davetlilere teşekkür etti.

Bekar, ortak ve kadim bir medeniyetin iki kardeş halkı olarak Türk-Özbek kardeşliği adına gelecekte de büyük işler yapmaya devam edeceklerini, her zaman olduğu gibi, mutlu günleri birlikte kutlayacaklarını ve zor zamanlarda da birbirlerine destek çıkacaklarını vurgulayarak, "Güçlü kardeşlik bağlarına dayalı stratejik ortaklığımızın, her şeyden önce Cumhurbaşkanlarımızın ve iki halkın kardeşliği yolunda canla başla çalışan insanların emekleri ve alın teri ile her yıl daha da büyüyeceğine inancım tamdır." dedi.

Büyükelçi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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