Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli - Haberler
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'a ilişkin en büyük sorunun, bu kışı sağ salim, açlık çekmeden ve savaşsız geçirebilmeleri olduğunu söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'a ilişkin en büyük sorunun, bu kışı sağ salim, açlık çekmeden ve savaşsız geçirebilmeleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Taşkent'te vatandaşlarla yaptığı görüşmede, komşu Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 5 yılda komşu ülkelerle ilişkilerde önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Mirziyoyev, "Komşularımızla olan ilişkimizi izliyorsunuz. 5 yıl gibi kısa sürede büyük işler başardık. Afganistan meselesi, bizi ciddi olarak düşündürüyor. En büyük sorun, Afganistan'ın bu kışı sağ salim, açlık çekmeden ve savaşsız geçirebilmesidir. Umarım, (Afganistan'da) iktidara gelen yeni güçler de kendi halkını düşünecektir." ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi ayakta tutmayı ve hatta büyütmeyi başardık"

Mirziyoyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisine değinerek, dünya ekonomisinin daha önce hiç bu kadar ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmadığını vurguladı.

Kovid-19'un en gelişmiş ülkeleri bile zor durumda bıraktığına işaret eden Mirziyoyev, "Böyle bir durumda bile (Özbekistan) ekonomiyi ayakta tutmayı ve hatta büyütmeyi başardık." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın kışa hazırlıklı olmamasından endişeli

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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