Özbek tarihi dokusuna kavuştu - Haberler
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Özbek tarihi dokusuna kavuştu

Bültenler - Haberler | Turizm
Özbek tarihi dokusuna kavuştu

Urla'nın Özbek Mahallesi Urla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamam Restorasyonu ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında tarihi dokusuna kavuştu.

Ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği köy meydanı yeni bir çehreye kavuştu.

Tamamıyla belediyenin öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Özbek'in çehresini değiştiren proje kapsamında yollarda granit küptaş kullanırken kaldırımlarda andezit kaplama ve bazalt desen uygulaması yapıldı. Köy dokusuna uygun olarak meydan zemin döşemesinde ise "Urla taşı" yerini aldı.

Okul arkasında yer alan araziye 82 araçlık otopark alanı oluşturulurken dere çevre düzenlenmesi kapsamında karşılıklı oturma alanları oluşturuldu.

Özbek Hamamı restore edildi

Özbek Mahallesinin merkezinde yer alan ve aktif olduğu dönemde gündüzleri kadınların, akşamları ise erkeklerin kullanmış olduğu hamam aslına uygun olarak restore edildi. Köyde yaşayan insanları bir araya getiren ve sosyalleşmelerini sağlayan hamam kültürü gelenekleri yaşatmaya devam edecek.

Meydan Düzenlemesi kapsamında mahallemizin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç; " Her yeri tarih kokan Urla her anlamda çok özel bir ilçe. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve hazırlamış olduğumuz projeler ile ilçemizin tarihine sahip çıkacağız. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ilçemizin tarihi kimliğini koruyarak projelerimizi birer birer gerçekleştireceğiz" dedi.

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