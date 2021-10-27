Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi - Haberler
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Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Sergiyi ziyaret eden Kaymakam Muhammed Emin Nasır, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı projeleri inceleri, bilgi aldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Özalp'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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