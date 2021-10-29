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Özalp'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Muhammed Emin Nasır, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Nasır, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuyup, gösteriler yaptığı programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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