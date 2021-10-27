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Özalp Kaymakamı Nasır sınır karakollarını ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Nasır sınır karakollarını ziyaret etti

Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İran sınırda bulunan hudut karakollarını ziyaret etti.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İran sınırda bulunan hudut karakollarını ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ile birlikte Turgalı Hudut ve Aksipi karakollarında incelemede bulunan Nasır, askerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nasır, kulede nöbet tutan askerlerin yanına çıkarak bir süre gözetleme yaptı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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