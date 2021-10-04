Öz Maden İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı binası törenle açıldı

İZMİR (AA) - Öz Maden İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığının yeni hizmet binası, İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, törende yaptığı konuşmada, kurulan merkezin başta madenciler olmak üzere tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Hak-İş olarak Türkiye'deki 20 iş kolunun tamamında örgütlü bir konfederasyon olduklarını kaydeden Yıldız, "Türkiye'deki sendikacılığın temel aktörü durumundayız. Büyüme ve güçlenmeye devam edeceğiz. İnşallah sayılarımızı bütün iş kollarında arttırarak milyonların üzerine çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, üyelerine verdikleri sözleri tuttuklarını ve madencilerin sesi olmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hizmet binası önünde, dualar eşliğinde kurban kesildi.

Açılış törenine, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, siyasi parti temsilcileri ile Öz Maden İş üyeleri katıldı.