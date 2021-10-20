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Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çukutli'den ÇAYKUR'a ziyaret

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çukutli'den ÇAYKUR'a ziyaret

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

HEMŞİN, RİZE (AA) - Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Çukutli, Hemşin ilçesinde kazan patlamasının yaşandığı organik çay fabrikasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bildi aldı.

Daha sonra Cumhuriyet ve 100. Yıl Çay Paketleme, Eskipazar, Kalecik ve Araklı çay fabrikalarını gezen Çukutli, ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ve Zeki Karaoğlu da yer aldı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Alim, verdikleri destekten dolayı Halil Çukutli'ye teşekkür etti.

Çukutli'ye ziyaretinde, Rize Şube Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, Başkan Yardımcıları Orhan Topaloğlu, Necdet Hacıosmanoğlu ve Fatih Kandemir ile ÇAYKUR temsilcileri de eşlik etti.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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