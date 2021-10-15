Oyuncu Alparslan Özmol'un babası Bursa'da toprağa verildi - Haberler
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Oyuncu Alparslan Özmol'un babası Bursa'da toprağa verildi

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Oyuncu Alparslan Özmol'un babası Bursa'da toprağa verildi

Bursa'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un babası Gemlik ilçesinde defnedildi.

BURSA (AA) - Bursa'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un babası Gemlik ilçesinde defnedildi.

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Coşkun Özmol yaşamını yitirdi.

Özmol'un cenazesi Asım Kocabıyık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alparslan Özmol cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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