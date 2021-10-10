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Oyun oynarken yola atlayan kız çocuğuna otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oyun oynarken yola atlayan kız çocuğuna otomobil çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oyun oynadığı esnada yola atlayan 9 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oyun oynadığı esnada yola atlayan 9 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed isimli yabancı uyruklu kız çocuğu, bir anda yola çıktı. O esnada seyir halinde olan F.F. idaresindeki 34 FFF 54 plakalı Porsche marka lüks otomobil, kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlım ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan çocuğu Karasu İlçe Devlet Hastanesine sevk etti. Küçük kuz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

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