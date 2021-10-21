"Oy satın almaktan" hüküm giyen eski Japon Bakan temyizden vazgeçti

Japonya'da 2019 seçimlerinde "parayla oy satın almaktan" mahkum olan eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, çarptırıldığı hapis cezasını kabul ederek temyizden vazgeçti.

Kawai, avukatı yoluyla yaptığı basın açıklamasında, haziranda çarptırıldığı "3 yıl hapis cezasını tümüyle kabul ettiğini" bildirdi.

Temyiz yolundan vazgeçtiğini vurgulayan Kawai, "Mesuliyet yalnızca bende ve bu yükü tümüyle kabul etmeye hazırım." diyerek o dönem parayı kabul eden kişilerin "hoşgörüsünü istediğini" belirtti.

Avukatı, temyizden vazgeçilmesinin "uzayacak hukuk mücadelesinin, Kawai'nin topluma yeniden katkı sunabilmesini engelleyebileceği" ihtimaline dayandırıldığını kaydetti.

Kawai, Temmuz 2019'da seçim bölgesi Hiroşima'dan milletvekili eşi Kawai Anri'nin Danışman Meclisine (Sangiin) seçilebilmesi için 29 milyon yen (266 bin dolar) para dağıttığı iddia edilmişti.

İddianamede adı geçen 100 kişinin 94'ü, o dönem Kawai'den "oy vermeleri karşılığında para aldıklarını" kabul etmişti.

Önceki Başbakan Abe Şinzo döneminde Adalet Bakanlığına getirilen Kawai, haftalık Shukan Bunshun dergisinin iddiaları üzerine, Eylül 2019'da atandığı bakanlık görevinden bir ay sonra istifa etmişti.

Suçlamaları davanın Ağustos 2020'de görülen ilk duruşmasında reddederken, mart ayındaki duruşmada kabul eden Kawai, haziranda 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kawai'nin, 2010'da "nüfuz ticaretinden suçlu bulunarak hapis yatan" önceki Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Suzuki Muneo sonrası, Japonya siyasetinde son 10 yılda "kesinleşmiş hapis cezası alarak hüküm giyen" tek kabine mensubu olduğu belirtiliyor.